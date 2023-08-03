Jurassic World Evolution 2 получит набор доисторических морских видов ©

Компания Frontier Developments в сотрудничестве с Universal Games и Digital Platforms сегодня анонсировала Jurassic World Evolution 2: Prehistoric Marine Species Pack, новый PDLC, который выйдет в четверг, 10 августа, на ПК в Steam, Epic Games Store, Windows Store и GeForce Now, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One.

Игрокам предлагается открыть для себя совершенно новый набор Jurassic World Evolution 2: Prehistoric Marine Species Pack, который добавляет в игру четыре новых морских вида. От нежных гигантов до бронированных хищников, захватывающие дух новинки — идеальный способ добавить еще больше разнообразия подводным экспонатам и позволить управляющим парком подарить своим гостям незабываемые впечатления.

Архелон, чье имя означает «черепаха-правитель», является самой крупной из когда-либо обнаруженных черепах. Архелон с огромными плавниками быстро передвигается по воде, ловя рыбу крючковатым клювом. Несмотря на свой размер, этот позднемеловой вид мог плавать на мелководье, что позволяло гостям легко его заметить.

Ловкий хищник нотозавр рисует контрастную картину с его длинным плоским черепом и угрожающими игольчатыми зубами. Как видно из популярного шоу Netflix от Universal Pictures, Amblin Entertainment и DreamWorks Animation «Мир юрского периода: Лагерь мелового периода», нотозавр — это вид, который впервые жил в позднем триасовом периоде.

Игроки также могут расширить выбор подводных видов в своем парке с помощью Dunkleosteus, мощной бронированной рыбы из позднего девонского периода. Обладая острой челюстью, которая открывается и закрывается с огромной силой, Дунклеостеус представляет собой устрашающую фигуру, когда он проходит через свой экспонат.

Завершает пакет шонизавр, изящный ихтиозавр с круглым телом, родом из позднего триасового периода. Несмотря на свой размер, шонизавр был проворным охотником глубоководных океанов.

Jurassic World Evolution 2: Prehistoric Marine Species Pack также представляет совершенно новую платформу Lagoon Rock Platform, которую игроки могут добавить к своему вольеру, чтобы предоставить собравшимся толпам новые способы наблюдения за архелоном и нотозавром, когда они отдыхают над водой.

Пакет PDLC поставляется вместе с захватывающим бесплатным обновлением, предлагающим существующим игрокам ряд новых функций и улучшений. Гости парка могут насладиться полным погружением, любуясь морскими обитателями из нового купола Lagoon Viewing Dome или наблюдая за динозаврами из амфитеатра Сан-Диего, который теперь можно разместить в любом парке-песочнице.