Jurassic World Evolution 2 скоро получит разнообразный пак доисторических существ

Недавно британская студия Frontier Developments сообщила, что Jurassic World Evolution 2 получит новый DLC всего через несколько дней, а именно 16 мая 2024 года.

Если предыдущие платные дополнения были не слишком привлекательными в глазах многих игроков, то на этот раз, похоже, Frontier намерена исполнить пожелания не одного фаната. Расширение Park Managers' Collection Pack предложит разнообразный выбор доисторических существ, из которых, несомненно, выделяется огромный морской хищник мегалодон. Те, кто хотел бы увидеть массивного хищника в воздухе, а не в воде, могут быть довольны танатосдраконом с размахом крыльев до 9 метров.

Далее у нас есть два существенно меньших вида. Ареал травоядных расширится за счет микроцератуса, а к хищным войдет сегизавр. И в довершение ко всему, в набор также входит скин тираннозавра под названием Little Eatie, основанный на 4-м сезоне мультсериала «Мир юрского периода: Лагерь мелового периода».

Кроме того, разработчики возобновили традицию выпуска бесплатных обновлений контента наряду с платными дополнениями. В этот четверг выйдет не только DLC, но и новое обновление, которое бесплатно обогатит Jurassic World Evolution 2 тремя новыми украшениями для лагун из водорослей и вариацией освещения лагуны, которую можно использовать на суше.

Jurassic World Evolution 2 доступна для PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК (Steam/Epic Games Store).