Jurassic World Evolution 2 выйдет на Switch 2 в конце июля

Компания Frontier Developments официально объявила о выходе стратегического симулятора Jurassic World Evolution 2 на консоли Switch 2. Релиз долгожданного порта на новой платформе от Nintendo состоится уже в этом месяце — 30 июля 2026 года.

На Switch 2 симулятор управления парком динозавров выйдет в максимально полной комплектации Complete Edition. Это ультимативный набор, который сразу объединит базовую игру и абсолютно весь сопутствующий контент: от платных расширений до мелких обновлений и наборов с динозаврами.

Перенос игры на гибридную консоль состоится почти через пять лет после ее громкого старта. Напомним, что владельцы ПК и стационарных игровых приставок получили доступ к оригиналу еще в ноябре 2021 года.