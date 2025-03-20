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Jurassic World Evolution 2 09.11.2021
Стратегия, Симулятор, Менеджер, Строительство, Научная фантастика
8 190 оценок

В Epic Games Store стартовала раздача Jurassic World Evolution 2

monk70 monk70

Раздачи в магазине Epic Games снова обновились, и это означает, что совершенно новая игра стала бесплатным подарком для ПК-геймеров. Jurassic World Evolution 2 заменила раздачу Mortal Shell прошлой недели. Как всегда, у вас есть семь дней (до 27 марта), чтобы навсегда добавить последнюю игру в свою библиотеку. Для жителей России раздача, к сожалению, не доступна.

Созданная Frontier Developments, игра представляет собой симулятор строительства и управления парком, который позволяет игрокам свободно перемещаться по вселенной Jurassic Park and World. Она предлагает почти 100 доисторических видов, таких как динозавры и морские рептилии, для выращивания в огромном парке, где они используют сложное поведение для взаимодействия с заданной средой.

Также нужны ученые для исследования и инкубации динозавров, а для разных видов необходимо построить вольеры, вольеры и лагуны, в которых они смогут жить. Помимо режима кампании, для игры также доступны режим песочницы с неограниченными ресурсами, режим испытаний для игроков, ищущих больше опыта выживания, и даже специальные сценарии «что если» из фильмов.

11
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Комментарии: 15
Ваш комментарий
saa0891
7
KabbalisticJerry

Без пляски с бубном видимо не забрать. Печально

3
Илья_Казаков_93

Так и думал! 😒 было бы здорово, если бы в названии новости сразу писали об этом, чтобы не тратить время на прочтение.

3
saa0891

В чём проблема один раз поменять регион и можно забирать любую раздачу, нет надо каждый раз ныть про танцы с бубном.

-10
KabbalisticJerry saa0891

В том, что просто так регион ты не сменишь. Для этого тоже нужно плясать с бубном, настраивая VPN или прокси, а затем находится в состоянии перманентной пляски, чтобы всё работало исправно

2
saa0891 KabbalisticJerry
В том, что просто так регион ты не сменишь. Для этого тоже нужно плясать с бубном

Тут вопрос в том на сколько оно тебе действительно надо, один раз скачать VPN клиент, один раз поменять регион в эпике и всё больше ни чего не надо делать (если ты не знаешь как это делается полно видео гайдов) , ты будешь спокойно забирать любую раздачу без танцев с бубном, если тебе нравится каждый раз ныть ну это твой выбор, видимо оно тебе не очень и надо.

-4
Фанат Миты

ладно, раз в России не забрать, буду включать впн Северной Кореи :(

2
МОНАМАХ

просто сделал второй акк с Казах. впн и все...есть на РУ регион забираю на РУ..если нет, забираю на КЗ...приложение на РУ аккаунте...в браузере на КЗ стоит Hola vpn)))

1
alexanderfox

Нужен просто хороший ВПН который не обнаружит хостинговая служба Эпика, тогда можно сменить регион и забрать игру.

1
Пользователь ВКонтакте

ну игра не айс если честно) // Константин Игоревич

0
Maksikrus

На длски цены сильно подняли позапрошлого года жлобы

0
ТемныйВластелин

в нее вообще стоит играть? или я взял очередной мусор для галочки

0
1LoneWolf1

Так себе, первую полностью прошел, а эту буквально пару часов поиграл и удалил, очень скучно, само-повтор, хоть и в более допиленном виде.

1
ТемныйВластелин 1LoneWolf1

ясно, значит не буду играть, спасибо

0
kotasha

Больше во это интересно секретные игры.

0