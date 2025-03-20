В Epic Games Store стартовала раздача Jurassic World Evolution 2

Раздачи в магазине Epic Games снова обновились, и это означает, что совершенно новая игра стала бесплатным подарком для ПК-геймеров. Jurassic World Evolution 2 заменила раздачу Mortal Shell прошлой недели. Как всегда, у вас есть семь дней (до 27 марта), чтобы навсегда добавить последнюю игру в свою библиотеку. Для жителей России раздача, к сожалению, не доступна.
Созданная Frontier Developments, игра представляет собой симулятор строительства и управления парком, который позволяет игрокам свободно перемещаться по вселенной Jurassic Park and World. Она предлагает почти 100 доисторических видов, таких как динозавры и морские рептилии, для выращивания в огромном парке, где они используют сложное поведение для взаимодействия с заданной средой.
Также нужны ученые для исследования и инкубации динозавров, а для разных видов необходимо построить вольеры, вольеры и лагуны, в которых они смогут жить. Помимо режима кампании, для игры также доступны режим песочницы с неограниченными ресурсами, режим испытаний для игроков, ищущих больше опыта выживания, и даже специальные сценарии «что если» из фильмов.
Без пляски с бубном видимо не забрать. Печально
Так и думал! 😒 было бы здорово, если бы в названии новости сразу писали об этом, чтобы не тратить время на прочтение.
В чём проблема один раз поменять регион и можно забирать любую раздачу, нет надо каждый раз ныть про танцы с бубном.
В том, что просто так регион ты не сменишь. Для этого тоже нужно плясать с бубном, настраивая VPN или прокси, а затем находится в состоянии перманентной пляски, чтобы всё работало исправно
Тут вопрос в том на сколько оно тебе действительно надо, один раз скачать VPN клиент, один раз поменять регион в эпике и всё больше ни чего не надо делать (если ты не знаешь как это делается полно видео гайдов) , ты будешь спокойно забирать любую раздачу без танцев с бубном, если тебе нравится каждый раз ныть ну это твой выбор, видимо оно тебе не очень и надо.
ладно, раз в России не забрать, буду включать впн Северной Кореи :(
просто сделал второй акк с Казах. впн и все...есть на РУ регион забираю на РУ..если нет, забираю на КЗ...приложение на РУ аккаунте...в браузере на КЗ стоит Hola vpn)))
Нужен просто хороший ВПН который не обнаружит хостинговая служба Эпика, тогда можно сменить регион и забрать игру.
ну игра не айс если честно) // Константин Игоревич
На длски цены сильно подняли позапрошлого года жлобы
в нее вообще стоит играть? или я взял очередной мусор для галочки
Так себе, первую полностью прошел, а эту буквально пару часов поиграл и удалил, очень скучно, само-повтор, хоть и в более допиленном виде.
ясно, значит не буду играть, спасибо
Больше во это интересно секретные игры.