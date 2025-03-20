В Epic Games Store стартовала раздача Jurassic World Evolution 2

Раздачи в магазине Epic Games снова обновились, и это означает, что совершенно новая игра стала бесплатным подарком для ПК-геймеров. Jurassic World Evolution 2 заменила раздачу Mortal Shell прошлой недели. Как всегда, у вас есть семь дней (до 27 марта), чтобы навсегда добавить последнюю игру в свою библиотеку. Для жителей России раздача, к сожалению, не доступна.

Созданная Frontier Developments, игра представляет собой симулятор строительства и управления парком, который позволяет игрокам свободно перемещаться по вселенной Jurassic Park and World. Она предлагает почти 100 доисторических видов, таких как динозавры и морские рептилии, для выращивания в огромном парке, где они используют сложное поведение для взаимодействия с заданной средой.

Также нужны ученые для исследования и инкубации динозавров, а для разных видов необходимо построить вольеры, вольеры и лагуны, в которых они смогут жить. Помимо режима кампании, для игры также доступны режим песочницы с неограниченными ресурсами, режим испытаний для игроков, ищущих больше опыта выживания, и даже специальные сценарии «что если» из фильмов.