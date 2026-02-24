Andreh обошёл защиту Denuvo в Jurassic World Evolution 3 с помощью гипервизора

Взломщик Andreh сообщил о выпуске первой версии обхода Denuvo в симуляторе Jurassic World Evolution 3 с помощью гипервизора.

Взлом работает на процессорах AMD и Intel, однако Andreh уточнил, что гипервизор не совсем стабильно работает на процессорах Intel, из-за чего на данный момент могут случаться вылеты. На AMD всё работает как положено. После того, как гипервизор для Intel будет доработан - Andreh планирует обновить свой взлом.

Jurassic World Evolution 3 вышла в октябре прошлого года и с тех пор оставалась невзломанной.