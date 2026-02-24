Andreh обошёл защиту Denuvo в Jurassic World Evolution 3 с помощью гипервизора

Взломщик Andreh сообщил о выпуске первой версии обхода Denuvo в симуляторе Jurassic World Evolution 3 с помощью гипервизора.
Взлом работает на процессорах AMD и Intel, однако Andreh уточнил, что гипервизор не совсем стабильно работает на процессорах Intel, из-за чего на данный момент могут случаться вылеты. На AMD всё работает как положено. После того, как гипервизор для Intel будет доработан - Andreh планирует обновить свой взлом.
Jurassic World Evolution 3 вышла в октябре прошлого года и с тех пор оставалась невзломанной.
фраза обошёл защиту Denuvo с помощью гипервизора звучит как потерял девственность с помощью резиновой куклы
суть в том что теперь можно бесплатно поиграть
Чтоб бесплатно поиграть нужно ещё мозги и свой комп по*бать
Слава тепловизору!
ДеRмуву в могилку!
Лол денува уже лет 5 как официально победила. бомжевизор это не взлом, а огромный костыль, причем нестабильный
взлом это когда ты тупо скачал и запустил
Один раз настроил за 5 минут, теперь через бомжевизор любую взломанную игру качаю и запускаю как обычный кряк. Работает бессрочно и полностью офлайн.
щас тебе эксперты с пг пояснят, что тебя завтра хакнут люди из ми-6 и вообще в гипервизоре бэкдор
Новому резику в день релиза конец
Ждем от Irdeto отмазку, что гипервизором не по понятиям ломать трушным крякерам, а значит не считается))
С учётом офлайн-активаций, к которым теперь ещё и присоединились быстрые гипервизорные кряки, Денуво превратилась реально в бесполезный мусор, ибо если у человека есть желание он все равно пройдет игру забесплатно)
Не удивлюсь, если в Irdeto психанут и сделают интеграцию Denuvo на уровне ядра, на манер их анти-чита, чтобы бороться с гипервизором) Правда покупатели на Linux и Steam Deck отвалятся и взвоют, но это так, мелочи для них - главное заставить трех бедолаг заплатить за игру)
Да... только ты забываешь нюансы гипервизора. И не все готовы буквально раздеть систему безопасности всего компьютера ради игрушки. Это прям уже последняя стадия критинизма должно быть. Что, бы создать уровень риска вплоть до материнской платы. И хорошо если в таких условиях жертва отделается только выкинутым носителем или глубоким форматированием если совсем повезёт. А в худшем программатор познакомится твоей матерью. И шутки про мамок будут звучать буквально. Только если не получится куда эту материнку ? На помойку ? Дурачку который на авито купит ? В прочем это другая история.
Ох уж этот костыль гипервизор. Панацея сюрпризом. Которая не несёт угрозы прямой. Руками пользователя облегчает получить серьёзные проблемы. Обратная сторона монеты буквально.
Даже нормально взломанные игры мало как влияют на продажи ведь те кто играет с торрентов - все равно не купят.
А уж этот гипервизор, который скачает три с половиной человека... Прям могила резику, да! Капком от досады локти кусает, такой нанесен удар! xD
Стал не сайт, а какой-то локальный междусобойчик извращенцев-любителей гипервизора.
Как то все равно на этот обход \ взлом.
Ну больше поражаюсь людям, которые вечно про этот "Secure Boot"
Что его надо отключать, и тогда сразу же комп в вирусах будет!
Установите на чистый комп и заходите только на проверенные порно сайты.
Про него началась вонь, сразу же после батлы 6. Когда что бы поиграть, надо было его вкл и там так же все воняли.. Я не буду этого делать что бы поиграть. А там быстрее чем этот визор делается.
У меня он вообще был выкл, когда комп новый собрал. И включил только когда в бетку батлы играл. Так и оставил включенным.
А до этого, когда был мелким, даже не знал про это, и если и переустанавливал винду. То по причине, что не вирусов (хотя может то был вирус) а то что лет 5+ не переустанавливал винду. И компу было тяжело. И уже просто надо было.