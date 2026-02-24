ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Jurassic World Evolution 3 21.10.2025
Симулятор, Менеджер, Строительство, Научная фантастика
7.4 48 оценок

Andreh обошёл защиту Denuvo в Jurassic World Evolution 3 с помощью гипервизора

AceTheKing AceTheKing

Взломщик Andreh сообщил о выпуске первой версии обхода Denuvo в симуляторе Jurassic World Evolution 3 с помощью гипервизора.

Что такое гипервизорный кряк и почему все спорят о его безопасности: разбор нового метода обхода Denuvo от CrackRelease

Взлом работает на процессорах AMD и Intel, однако Andreh уточнил, что гипервизор не совсем стабильно работает на процессорах Intel, из-за чего на данный момент могут случаться вылеты. На AMD всё работает как положено. После того, как гипервизор для Intel будет доработан - Andreh планирует обновить свой взлом.

Jurassic World Evolution 3 вышла в октябре прошлого года и с тех пор оставалась невзломанной.

19
22
Комментарии:  22
Ваш комментарий
Destroited

фраза обошёл защиту Denuvo с помощью гипервизора звучит как потерял девственность с помощью резиновой куклы

26
TX ZX

суть в том что теперь можно бесплатно поиграть

3
Snake2105 TX ZX

Чтоб бесплатно поиграть нужно ещё мозги и свой комп по*бать

Великая Госпожа

Слава тепловизору!

ДеRмуву в могилку!

10
Newworld_DESTROYER

Лол денува уже лет 5 как официально победила. бомжевизор это не взлом, а огромный костыль, причем нестабильный

взлом это когда ты тупо скачал и запустил

10
AceTheKing Newworld_DESTROYER

Один раз настроил за 5 минут, теперь через бомжевизор любую взломанную игру качаю и запускаю как обычный кряк. Работает бессрочно и полностью офлайн.

6
agula98 AceTheKing

щас тебе эксперты с пг пояснят, что тебя завтра хакнут люди из ми-6 и вообще в гипервизоре бэкдор

6
agula98

Новому резику в день релиза конец

8
AceTheKing

Ждем от Irdeto отмазку, что гипервизором не по понятиям ломать трушным крякерам, а значит не считается))

С учётом офлайн-активаций, к которым теперь ещё и присоединились быстрые гипервизорные кряки, Денуво превратилась реально в бесполезный мусор, ибо если у человека есть желание он все равно пройдет игру забесплатно)

Не удивлюсь, если в Irdeto психанут и сделают интеграцию Denuvo на уровне ядра, на манер их анти-чита, чтобы бороться с гипервизором) Правда покупатели на Linux и Steam Deck отвалятся и взвоют, но это так, мелочи для них - главное заставить трех бедолаг заплатить за игру)

5
WufS AceTheKing

Да... только ты забываешь нюансы гипервизора. И не все готовы буквально раздеть систему безопасности всего компьютера ради игрушки. Это прям уже последняя стадия критинизма должно быть. Что, бы создать уровень риска вплоть до материнской платы. И хорошо если в таких условиях жертва отделается только выкинутым носителем или глубоким форматированием если совсем повезёт. А в худшем программатор познакомится твоей матерью. И шутки про мамок будут звучать буквально. Только если не получится куда эту материнку ? На помойку ? Дурачку который на авито купит ? В прочем это другая история.

Ох уж этот костыль гипервизор. Панацея сюрпризом. Которая не несёт угрозы прямой. Руками пользователя облегчает получить серьёзные проблемы. Обратная сторона монеты буквально.

10
Сережаа
Новому резику в день релиза конец

Даже нормально взломанные игры мало как влияют на продажи ведь те кто играет с торрентов - все равно не купят.

А уж этот гипервизор, который скачает три с половиной человека... Прям могила резику, да! Капком от досады локти кусает, такой нанесен удар! xD

5
Simple Jack

я покакал

7
dirty bat

не в трусы надеюсь 😆😆

1
GraF68ru

Стал не сайт, а какой-то локальный междусобойчик извращенцев-любителей гипервизора.

3
Wellyndyt
2
ОгурчикЮрец

Как то все равно на этот обход \ взлом.

Ну больше поражаюсь людям, которые вечно про этот "Secure Boot"

Что его надо отключать, и тогда сразу же комп в вирусах будет!

Установите на чистый комп и заходите только на проверенные порно сайты.

Про него началась вонь, сразу же после батлы 6. Когда что бы поиграть, надо было его вкл и там так же все воняли.. Я не буду этого делать что бы поиграть. А там быстрее чем этот визор делается.

У меня он вообще был выкл, когда комп новый собрал. И включил только когда в бетку батлы играл. Так и оставил включенным.

А до этого, когда был мелким, даже не знал про это, и если и переустанавливал винду. То по причине, что не вирусов (хотя может то был вирус) а то что лет 5+ не переустанавливал винду. И компу было тяжело. И уже просто надо было.