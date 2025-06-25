Авторы Jurassic World Evolution 3 удаляют ИИ-изображения после критики фанатов

Команда Frontier Developments официально подтвердила удаление из игры Jurassic World Evolution 3 изображений персонажей, созданных с помощью генеративного искусственного интеллекта. Это решение последовало после резкой реакции сообщества игроков.
Использование ИИ в игровой индустрии становится все более распространённым, но не всегда встречается с одобрением публики. В случае с Jurassic World Evolution 3 фанаты выразили серьёзное недовольство, когда стало известно, что разработчики применили генеративный ИИ для создания портретов учёных — ключевых персонажей игры.
Frontier Developments быстро отреагировали: в официальном заявлении на форуме Steam они поблагодарили игроков за отзывы и объявили о полном удалении ИИ-созданных изображений из проекта. Аналогичное подтверждение прозвучало и в прямом эфире для издания Game Watcher.
«Мы удалили использование генеративного ИИ для портретов учёных в Jurassic World Evolution 3 после получения отзывов. Команда продолжает усердно работать над игрой и с нетерпением ждет её выхода 21 октября», — говорится в заявлении.
Это решение можно считать полной победой критиков, которые выступали против применения ИИ в творческом процессе, опасаясь снижения качества и подлинности контента. Судя по всему, Frontier Developments учли мнение фанатов, чтобы сохранить доверие и интерес к своему проекту.
Так что, несмотря на технологические возможности, аудитория вновь показала, что ценит человеческий вклад и традиционные методы создания игровых образов.
учёные - ключевые персонажи - шта? динозавры там ключевые персонажи. А это npc на которых всем нас*рать.
ох эти технофобские нытики
я правильно понимаю, что всех всё страивало пока разрабы не сказали что человеков придуамл ИИ?
Ой нытики