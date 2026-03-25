Для Jurassic World 3, FAR: Changing Tides и ещё одной игры вышли новые обходы Denuvo на базе гипервизора

Для таких игр как Jurassic World Evolution 3, FAR: Changing Tides и Hello Kitty Island Adventure вышел обновленный метод обхода супер защиты Denuvo при помощи гипервизора, согласно новым/обновленным правилам cs.rin.

Ранее взломщики заявляли о планах по выпуску обновлений для уже существующих методов обхода гипервизора, направленных на их упрощение и повышение стабильности и безопасности.

Остаётся дождаться релиза репака от FitGirl или от другого репакера, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.

Стоит отметить, что Jurassic World Evolution 3 уже ранее была взломана при помощи гипервизора, в то время как два других проекта получил свой первый взлом.

Обновлений как и новых взломов остаётся всё меньше и уже со следующего месяца ожидается взлом игр, которые только поступили в продажу