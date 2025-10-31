Фанаты начали сбор на перевод Jurassic World Evolution 3

Друзья, у нас грандиозная новость! Сообщество поклонников Jurassic World Evolution начинает сбор средств на профессиональный русскоязычный перевод третьей части игры.

Почему это важно?



Jurassic World Evolution 3 — не просто очередная игра. Это:

Продуманный симулятор управления парком динозавров с глубокой механикой;

Впечатляющая графика и детализация доисторических существ;

Захватывающий сюжет, продолжающий вселенную «Мира Юрского периода»;

Огромный потенциал для повторного прохождения благодаря вариативности развития парка.

Зачем нужен перевод?

Русский язык — это не просто набор субтитров.



Это - Полный доступ к сюжету: вы поймёте каждую реплику учёных, каждую деталь в документах и заданиях. Удобство геймплея: никаких «переключиться на Google Переводчик» при чтении интерфейса. Новая аудитория: многие игроки ждут именно русскоязычную версию, чтобы погрузиться в мир юрского периода. Поддержка сообщества: качественный перевод — это знак уважения к фанатам, которые годами следят за серией.



Как вы можете помочь? Фанаты запустили подписку с разными уровнями поддержки — от символической суммы до серьёзного вклада



Давайте сделаем это вместе! Перевод — это не просто слова на экране. Это возможность для тысяч игроков почувствовать себя настоящими создателями парка юрского периода. Это шанс подарить эмоции тем, кто пока не решается начать игру из‑за языкового барьера.