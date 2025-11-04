Frontier Developments представила хвалебный трейлер Jurassic World Evolution 3

Frontier Developments представила официальный трейлер Jurassic World Evolution 3, демонстрирующий признание игры международной прессой. Новая часть симуляционной серии получила высокие оценки критиков и продолжает традиции франшизы, предлагая знакомый, но усовершенствованный опыт управления парком динозавров.

В трейлере показаны награды и отзывы, подтверждающие положительное восприятие игры. Многие издания отметили Jurassic World Evolution 3 как «почти дзен-подобный» опыт управления: игра не стремится кардинально менять механику, но удачно развивает и улучшает систему предыдущих частей. На скриншотах демонстрируются оценки 8, 9 и даже 10, что подчеркивает энтузиазм значительной части критиков.

Тем не менее, встречались и более строгие рецензии, указывавшие на отсутствие инноваций и нововведений по сравнению с прошлой частью. Игра остаётся «легкой» симуляцией управления, где циклы микроменеджмента и реакции на события важнее стратегических и экономических решений.

Jurassic World Evolution 3 доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.