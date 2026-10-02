Jurassic World Evolution 3 получила масштабное дополнение Prehistoric East

Британская студия Frontier Developments выпустила крупное контентное расширение Prehistoric East для своего популярного экономического симулятора Jurassic World Evolution 3. Свежий релиз призван закрепить успех третьей части, которая вышла в конце 2025 года и стала самым масштабным проектом в истории франшизы. Обновление уже доступно для игроков на ПК и консолях текущего поколения.

Ключевым нововведением DLC стало появление 5 уникальных видов доисторических существ, готовых заселить вольеры. Кроме того, авторы добавили в игру более 200 тематических элементов и построек в восточноазиатском стиле — включая традиционные ворота, готовые чертежи пагод и анимированные голограммы культовых динозавров, — что позволяет спроектировать идеальный парк с уникальным восточным колоритом.

Выход Prehistoric East спровоцировал новую волну интереса к симулятору со стороны сообщества. Его запуск сопровождается бесплатным патчем, который оптимизирует игровой процесс и вводит дополнительные механики для строительства. Такой шаг подтверждает планы команды по активному развитию и долгосрочной поддержке игры в ближайшие месяцы.