Jurassic World Evolution 3 получила расширение Crocodilia Coast с доисторическими крокодилами

Студия Frontier Developments презентовала релизный трейлер расширения Crocodilia Coast для стратегии Jurassic World Evolution 3, которое уже официально поступило в продажу на всех целевых платформах. Ролик подробно знакомит игроков с новой прибрежной эстетикой и свежими строительными механиками. Благодаря расширенному инструментарию кастомизации пользователи смогут без ограничений проектировать живописные набережные, пляжные вольеры и уникальные смотровые зоны у самой воды.

Главным нововведением расширения стало появление пяти уникальных видов доисторических рептилий во главе с гигантским дейнозухом — первым полноценным представителем отряда крокодилов в истории франшизы. Помимо него, фауну заповедников пополнили постозух, десматозух, а также водоплавающие гиганты шонизавр и стиксозавр. Все существа интегрированы в новую механику смены поколений: игроки смогут выращивать их детенышей, причем для маленьких стиксозавров авторы подготовили особую деталь — светящиеся в темноте биолюминесцентные окрасы.

Одновременно с DLC вышло бесплатное контентное обновление до версии 1.4.1. Оно открывает доступ к масштабной гавайской карте для режима «Песочница», добавляет новые коллекции объектов и расширяет возможности семейных групп для эласмозавра. Оценить свежий контент и нововведения можно прямо сейчас на ПК и консолях текущего поколения.