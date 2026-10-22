Jurassic World Evolution 3 получит бесплатное праздничное обновление с новыми динозаврами

Студия Frontier Developments празднует первую годовщину симулятора доисторического парка Jurassic World Evolution 3. В честь этого события разработчики подготовили для всех игроков подарок — бесплатное обновление 1.5.5, которое добавит в игру два новых вида ящеров: пентацератопса и крихтонзавра.

Главная особенность апдейта заключается в том, что оба вида вводятся в формате полноценных семейных групп. Игроки смогут не только заселять вольеры взрослыми особями, но и наблюдать за ростом и развитием их потомства. Напомним, что механика смены поколений и заботы о детенышах стала одной из ключевых фишек третьей части серии.

Поскольку новые обитатели входят в праздничное обновление, докупать их в качестве DLC не придется. При этом разработчики затизерили, что на этом сюрпризы не заканчиваются, и в ближайшее время студия представит другие крупные анонсы.

Jurassic World Evolution 3 доступна на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК.