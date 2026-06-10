Jurassic World Evolution 3 получит "Rebirth Expansion" - новые хищники и опасности появятся в парке уже 16 июня

Frontier Developments анонсировала крупное дополнение Rebirth Expansion для Jurassic World Evolution 3. DLC выйдет 16 июня 2026 года на всех основных платформах и добавит в игру новых динозавров, тематические косметические наборы и дополнительные элементы, расширяющие управление парком. Стоимость дополнения составит 24,99 $ / 24,99 € / 19,99 £.

Jurassic World Evolution 3 уже закрепилась как один из наиболее комплексных симуляторов управления парком, где игрокам приходится балансировать между наукой, безопасностью и зрелищностью. Rebirth Expansion продолжит развивать эту формулу, делая акцент на новых видах динозавров, которые обещают заметно усложнить управление инфраструктурой и безопасность посетителей.

Главными новинками станут три существа. Distortus Rex — крайне агрессивный хищник с уникальными анимациями атак, который, судя по описанию, станет серьёзным испытанием для любой системы содержания. Мутадон опасен как на земле, так и в воздухе, что делает его особенно непредсказуемым в поведении. Титанозавр, в свою очередь, представлен как один из крупнейших видов дополнения и требует времени для полного роста из ювенильной стадии, что добавляет элемент долгосрочного планирования.

Помимо новых динозавров, игроки получат наборы скинов, вдохновлённые фильмом Rebirth, для уже существующих видов. Это позволит разнообразить визуальную составляющую парков и добавить дополнительную вариативность в оформлении экспозиций.

Rebirth Expansion выглядит как классическое для серии расширение, которое не просто добавляет контент, но и заставляет пересматривать привычные стратегии управления парком. Именно такие дополнения традиционно продлевают жизнь симуляторам Frontier, удерживая интерес аудитории на протяжении долгого времени.