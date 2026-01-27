Jurassic World Evolution 3 разошлась тиражом почти в миллион копий и укрепила позиции Frontier

Frontier Developments отчиталась об успешном старте Jurassic World Evolution 3. По данным студии, с момента релиза в конце декабря игра разошлась тиражом более 900 тысяч копий уже к 31 декабря 2025 года и принесла около 34 миллионов фунтов стерлингов выручки.

В финансовом отчёте компания подчёркивает, что именно Jurassic World Evolution 3 стала ключевым фактором роста: выручка Frontier за первое полугодие увеличилась на 26%, а скорректированная операционная прибыль — сразу на 76%. Симуляторы строительства и управления (CMS) обеспечили около 90% доходов студии за этот период и показали особенно сильные продажи в декабре.

На фоне таких результатов Frontier повысила прогноз на 2026 финансовый год. Теперь компания ожидает выручку на уровне примерно 100 миллионов фунтов стерлингов и скорректированную операционную прибыль около 11 миллионов.

За семь с половиной лет серия Jurassic World Evolution суммарно принесла студии около 325 миллионов фунтов стерлингов, окончательно закрепив за Frontier статус одного из лидеров жанра. Разработчики уже подтвердили, что Planet Zoo получит продолжение, а также намекнули на ещё одну неанонсированную управленческую игру, релиз которой запланирован на 2028 финансовый год.