Jurassic World Evolution 3 стартовала в Steam на уровне второй части, но заметно хуже оригинальной игры

На прошлой неделе состоялся релиз экономической стратегии Jurassic World Evolution 3 от студии Frontier Developments.

Игра получила "очень положительные" отзывы от игроков - многие называют проект самым проработанным "Парком юрского периода" в истории жанра и примером того, как серия может развиваться через постепенные улучшения, а не резкие перемены.

Пиковый онлайн игры в Steam оказался на уровне второй части, но заметно ниже, чем у оригинальной игры:

Jurassic World Evolution 3 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.