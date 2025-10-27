Jurassic World Evolution 3 стартовала в Steam на уровне второй части, но заметно хуже оригинальной игры

На прошлой неделе состоялся релиз экономической стратегии Jurassic World Evolution 3 от студии Frontier Developments.
Игра получила "очень положительные" отзывы от игроков - многие называют проект самым проработанным "Парком юрского периода" в истории жанра и примером того, как серия может развиваться через постепенные улучшения, а не резкие перемены.
Пиковый онлайн игры в Steam оказался на уровне второй части, но заметно ниже, чем у оригинальной игры:
- Jurassic World Evolution - 60 тысяч игроков;
- Jurassic World Evolution 2 - 21 тысяча игроков;
- Jurassic World Evolution 3 - 21,4 тысяча игроков.
Jurassic World Evolution 3 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.