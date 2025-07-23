Новые трейлеры Jurassic World Evolution 3 представляют ютараптора и тур по японскому парку

Frontier Developments опубликовала два новых видеоролика о предстоящем симуляторе управления парком Юрского периода Jurassic World Evolution 3. В частности, мы сможем взглянуть на ютараптора, самого крупного представителя семейства дромеозавров.

Этот вид плохо вписывается в сообщество с другими динозаврами, помимо падальщиков, которые могут подбирать объедки. Он очень заботится о своём потомстве и даже о неродственных детёнышах своего вида. В его вольере должно быть сочетание укрытий и пастбищ, что даёт ему достаточно места для передвижения. Ютараптор жил в раннем меловом периоде и был обнаружен в 1993 году в штате Юта.

Второе видео переносит нас в совершенно другую часть света, показывая парк в одной из новых локаций игры, Японии. Мы видим, как можно кататься по парку на багги для ремонта, а также мощные инструменты для терраформирования и декорирования. В конце видео мы видим семью мозазавров в их лагуне.

Jurassic World Evolution 3 выйдет на ПК (в Steam, Epic Games Store и Windows Store), PS5 и Xbox Series X|S 21 октября 2025 года.