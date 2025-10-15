Новый трейлер Jurassic World Evolution 3 показал вертолёты, динозавров и управление парком

Разработчики Jurassic World Evolution 3 опубликовали свежий трейлер, демонстрирующий ключевые элементы игрового процесса. Видео было записано с бета-версии игры, хотя до релиза осталась всего неделя, что позволяет заглянуть за кулисы новых возможностей.

В ролике показано, как игрокам предстоит следить за порядком в парке: кружить на вертолёте и при необходимости отстреливать неугодных динозавров из винтовки. Также внимание уделено декорированию парка и созданию комфортных условий для посетителей, что делает управление парком не только стратегическим, но и визуально увлекательным.

Ранее разработчики уже демонстрировали таких динозавров, как птерозавры Caiuajara, а также Орнитомима, Мегалодона и Тропеогната. В новом трейлере отдельное внимание уделено системе управления парком и работе технических специалистов, которые следят за безопасностью и комфортом.

Игра выйдет 21 октября на PC, PS5 и Xbox Series, но официально не будет доступна в России, и русской локализации, судя по Steam, тоже не планируется. Параллельно с этим проектом студия Saber Interactive работает над приключением Jurassic Park Survival, которое обещает дополнить впечатления от франшизы.

Новый трейлер даёт понять: в Jurassic World Evolution 3 игрокам предстоит сочетать стратегическое планирование, экшен и заботу о посетителях, создавая уникальный парк динозавров.