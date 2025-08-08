Новый трейлер Jurassic World Evolution 3 раскрывает особенности создания и формирования ландшафта

Компания Frontier Developments выпустила новое информативное видео по Jurassic World Evolution 3, в котором подробно рассказывается о создании великолепных природных ландшафтов для парка и вольеров с динозаврами.

В Jurassic World Evolution 3 игроки смогут самостоятельно проектировать территорию своего парка. Это включает в себя, например, горные районы для динозавров, которым это нравится, или глубокие пещеры, чтобы посетители могли увидеть всё сверху. Это также даёт игрокам возможность создавать вертикальные зоны вокруг парка вместо статичного плоского дизайна.

Формирование и создание ландшафта уже присутствовали во франшизе, но интересно посмотреть, как это будет выглядеть в Jurassic World Evolution 3. Вас ждут великолепные водопады, огромные пещеры и многое другое.

Jurassic World Evolution 3 выйдет 21 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.