Разработчики Jurassic World Evolution 3 анонсировали долгожданную функцию вертикального строительства

Студия Frontier анонсировала масштабное бесплатное обновление для симулятора парка развлечений Jurassic World Evolution 3. Предстоящий патч добавит в игру механику, которую сообщество запрашивало с момента релиза проекта.

С выходом обновления 1.5 игроки смогут проектировать более разнообразные и сложные комплексы. Разработчики интегрировали в игру продвинутую систему мостов и подвесных пешеходных дорожек, позволяющую посетителям перемещаться непосредственно над вольерами с динозаврами. Нововведение не только оптимизирует логистику парка, но и увеличит зону видимости доисторических существ для гостей. Ранее этот параметр рассчитывался исключительно при использовании фиксированных смотровых галерей или экскурсионного транспорта.

Судя по представленному геймплейному трейлеру, новая механика добавит строительству выраженную вертикальность. В базовой версии Jurassic World Evolution 3 пользователи могли изменять ландшафт и возводить здания, однако пешеходные маршруты оставались преимущественно плоскими. Теперь смотровые мосты можно будет прокладывать как над наземными загонами и бассейнами с плезиозаврами, так и внутри закрытых авиариев с летающими птерозаврами.

Релиз обновления 1.5 для Jurassic World Evolution 3 запланирован на 29 сентября.