Разработчики Jurassic World Evolution 3 показали семейства шонизавров и их потомство в новом трейлере

Студия Frontier Developments представила новый трейлер расширения Crocodilia Coast для симулятора доисторического парка Jurassic World Evolution 3. Главной звездой трейлера стал гигантский ихтиозавр позднего триасового периода — шонизавр (Shonisaurus).

В новой части франшизы шонизавры получат продвинутую систему социальных взаимодействий. Игроки смогут выводить этих морских рептилий в рамках полноценных семейных групп (Family Units) и наблюдать за сменой поколений в лагунах. Разработчики впервые воссоздали для шонизавра уникальную модель детеныша, сохранив узнаваемую округлую форму тела взрослых особей и проработав особые анимации поведения. Кроме того, Frontier учла палеонтологические исследования: беззубые взрослые особи в игре будут кормиться методом всасывания пищи (suction feeding).

Помимо шонизавра, тематическое дополнение Crocodilia Coast сфокусировано на прибрежной фауне и добавит в игру еще четыре вида доисторических существ, включая долгожданного гигантского крокодила дейнозуха (Deinosuchus), постозуха (Postosuchus), десматозуха (Desmatosuchus) и стиксозавра (Styxosaurus), детеныши которого получат первые в игре биолюминесцентные скины.

Для кастомизации парка авторы подготовили набор декораций Waterview Scenery, включающий причалы, мостки, хижины и стены для обустройства береговых зон. Одновременно с платным расширением выйдет бесплатное контентное обновление 1.4. Оно добавит в базовую версию игры эласмозавра, модульные стекла для вольеров и расширенные настройки режима «Песочница».

Релиз DLC запланирован на 11 августа 2026 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.