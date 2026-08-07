Разработчики Jurassic World Evolution 3 продемонстрировали смертоносную сторону постозуха

Разработчики из Frontier Developments поделились новыми подробностями о грядущем DLC для симулятора Jurassic World Evolution 3. Свежий геймплейный трейлер авторы посвятили семейству постозухов (Postosuchus) — опасных хищников с мощными челюстями, кинжальными зубами и бронированной кожей. Полноценный дебют этих существ состоится 11 августа 2026 года в рамках расширения Crocodilia Coast Pack, а в самом видео впервые показали уникальное поведение всей семейной группы в вольере.

Помимо постозухов, дополнение привнесет в игру еще четыре новые доисторические семьи. Также строители доисторических заповедников получат тематический набор декораций для кастомизации водоемов, пляжей и береговых линий.

Новые инструменты призваны заметно разнообразить оформление водных зон. Напомним, что ключевой фишкой третьей части франшизы стало появление механики выведения потомства. Пользователям предстоит контролировать смену поколений ящеров, возводить масштабные парки в самых разных уголках планеты и развивать экосистему собственного «Мира Юрского периода».

Jurassic World Evolution 3 доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.