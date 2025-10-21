Состоялся выход симулятора управления парком с динозаврами Jurassic World Evolution 3

Frontier Developments выпустила Jurassic World Evolution 3, позволяя игрокам создавать, управлять и расширять собственные доисторические парки. Долгожданный симулятор уже доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Развивая успех предыдущих игр, игра предлагает более 80 доисторических видов, совершенно новые инструменты для творчества, улучшенную графику и эпичную кампанию, охватывающую как знаковые, так и новые локации.

Frontier Developments расширила творческие инструменты, включив в ваше распоряжение редактирование ландшафта, настройку декораций и совершенно новые аттракционы, такие как «Полёт на воздушном шаре» и «Встреча с динозаврами».

Тем, кто хочет большего, доступна кроссплатформенная мастерская Frontier, где игроки могут создавать, загружать и делиться творениями сообщества.