Создатели Jurassic World Evolution 3 официально представили мегалодона

Недавно компания Frontier Developments представила ещё одного динозавра, который появится в её предстоящем симуляторе управления Парком Юрского периода — Jurassic World Evolution 3.

На этот раз речь пойдёт о самом крупном виде акул из когда-либо обнаруженных — мегалодоне. Мегалодон, обитавший в доисторических океанах около 20 миллионов лет назад, достигает в длину 15 метров, весит до 50 тонн и может похвастаться более чем 270 зубами.

Мегалодон не проявляет родительского поведения по отношению к потомству и может нападать на детёнышей, если его спровоцировать, так что не удивляйтесь, если кормушки для акул, расположенные по всему парку, окажутся не единственным, чем он питается.

Jurassic World Evolution 3 будет доступна на ПК (Steam и Epic Games Store), PS5 и Xbox Series X|S.