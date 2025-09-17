Создатели Jurassic World Evolution 3 официально представили мегалодона

Недавно компания Frontier Developments представила ещё одного динозавра, который появится в её предстоящем симуляторе управления Парком Юрского периода — Jurassic World Evolution 3.
На этот раз речь пойдёт о самом крупном виде акул из когда-либо обнаруженных — мегалодоне. Мегалодон, обитавший в доисторических океанах около 20 миллионов лет назад, достигает в длину 15 метров, весит до 50 тонн и может похвастаться более чем 270 зубами.
Мегалодон не проявляет родительского поведения по отношению к потомству и может нападать на детёнышей, если его спровоцировать, так что не удивляйтесь, если кормушки для акул, расположенные по всему парку, окажутся не единственным, чем он питается.
Jurassic World Evolution 3 будет доступна на ПК (Steam и Epic Games Store), PS5 и Xbox Series X|S.
а нигерзавр будет?
Стетхем не одобряет, слишком мелкие )
Ну здравствуй Мег))
На самом деле есть расхожее заблуждение, дескать, мегалодоны жили во времена динозаров. Не жили, данные животные появились уже после вымирания рептилий.
Тем не менее это один из самых идеальных хищников, созданных природой. Вы только представьте, за несколько миллионов лет акулы сильно не изменились по сравнению с предками. То есть изначально была выбрана успешная форма существования, раз не пришлось сильно эволюционировать, чтобы выжить.