Создатели Jurassic World Evolution 3 рассказали про грядущее обновление 1.2, которое выйдет 9 декабря

Компания Frontier Developments раскрыла информацию о том, что ждёт игроков в обновлении 1.2 для Jurassic World Evolution 3, включая несколько обновлений и изменений в пользовательском интерфейсе.

Для начала, в тропическом и умеренном биомах появится новая кисть окружения — «Кипарисовое болото». Эта новая кисть добавляет кипарисы, которые создают таинственный, туманный вид. Они не только создают красивую эстетику, но и являются отличным местом для захватывающих фотографий.

Обновление 1.2 также добавит новые биомы на выбор в генераторе островов: умеренный, пустынный и средиземноморский. В генераторе островов также появится ползунок, позволяющий игрокам регулировать размер пляжей и скал. Кроме того, игроки смогут редактировать и строить прямо у воды, чтобы эти пляжи могли стать новыми парковыми зонами.

И наконец, несколько изменений, улучшающих пользовательский опыт. К ним относятся новое меню «Чертежи», команда «Копировать стиль пути» для лёгкого создания дополнительных дорожек и тепловая карта, отображающая препятствия. Тепловая карта позволит игрокам увидеть, насколько легко гостям и динозаврам перемещаться по паркам и вольерам.

Также будет внесено множество улучшений стабильности и исправлений ошибок, которые будут подробно обсуждаться после выхода обновления 1.2.

Обновление 1.2 для Jurassic World Evolution 3 выйдет 9 декабря 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.