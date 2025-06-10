Стали известны системные требования к ПК симулятора строительства парка динозавров Jurassic World Evolution 3

Frontier раскрыла официальные системные требования к ПК для следующей части серии Jurassic World Evolution, Jurassic World Evolution 3.

Для запуска геймерам на ПК понадобится как минимум Intel i5-6600K или AMD Ryzen 5 2600 с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX 1060, или AMD Radeon RX 5600XT, или Intel Arc A750. Для игры также потребуется 25 ГБ свободного места на диске.

Разработчики рекомендуют использовать Intel i7-10700K или AMD Ryzen 7 5800 с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 2070 Supe, или AMD Radeon RX 6700 XT, или Intel Arc B580.

Минимальные:

ОС: Windows 10 64bit (минимальная версия 22H2)

Процессор: Intel i5-6600K / AMD Ryzen 5 2600

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ видеопамяти) / AMD Radeon RX 5600XT (6 ГБ видеопамяти) / Intel Arc A750 (8 ГБ видеопамяти)

DirectX: Версия 12

Накопитель: 25 ГБ свободного места

Рекомендуемые:

ОС: Windows 10, 11

Процессор: Intel i7-10700K / AMD Ryzen 7 5800

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (8 ГБ видеопамяти) / AMD Radeon RX 6700 XT (12 ГБ видеопамяти) / Intel Arc B580 (12 ГБ VRAM)

DirectX: Версия 12

Память: 25 ГБ свободного места

В Jurassic World Evolution 3 вы сможете построить свой собственный парк динозавров. Впервые вы сможете заботиться о детенышах динозавров и наблюдать, как они растут. Вы также сможете проектировать и управлять огромными парками в разных местах по всему миру. Используйте новые инструменты, чтобы создать Юрский мир своей мечты.