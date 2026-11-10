В Jurassic World Evolution 3 добавили семейства эвоплоцефалов и камаразавров

Frontier Developments добавила в симулятор управления парком Jurassic World Evolution 3 семейные группы эвоплоцефалов и камаразавров. В ролике демонстрируются новые динозавры, их взаимодействие и жизнь в доисторическом парке.

Обновление распространяется бесплатно. Игра предлагает строить парки по всему миру, заботиться о нескольких поколениях динозавров и использовать новые творческие возможности.

Впервые в серии динозавры могут появляться в юном возрасте и взрослеть под присмотром игроков.

Jurassic World Evolution 3 уже доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.