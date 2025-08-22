В Jurassic World Evolution 3 представлен новый рынок динозавров и круиз по меловому периоду

Frontier Developments представили пару новых дополнений к Jurassic World Evolution 3, развивая несколько интересных направлений. Во-первых, новый круиз «Cetaceous Cruise» позволит вам сплавиться по реке на каяке и увидеть множество «безопасных» финозавров в парке. Тем временем, новый рынок динозавров позволит вам приобретать предметы для парка, доступные не всем, что сделает ваш парк уникальным.

Знаменитый круиз «Меловой период» появится в Jurassic World Evolution 3. Менеджеры парка создадут потрясающие вольеры, где гости смогут поплавать, полюбоваться впечатляющими динозаврами с нового ракурса и познакомиться с полуводными видами.

Рынок динозавров в Jurassic World Evolution 3 позволяет управляющим парками приобретать доисторических животных, находящихся за пределами парка, в качестве альтернативного способа заселения и расширения парка. У каждого продавца разный уровень доверия. Иногда то, что доставляют в парк, не совсем соответствует заплаченным деньгам.