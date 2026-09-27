В новом геймплейном трейлере Jurassic World Evolution 3 представили грозного янчуанозавра

Студия Frontier Developments выпустила свежий геймплейный трейлер симулятора управления парком Jurassic World Evolution 3: Prehistoric East. Главным героем ролика стал янчуанозавр (Yangchuanosaurus) — опасный хищник юрского периода, который призван стать одним из самых зрелищных обитателей и главных звезд в парках игроков.

В ролике разработчики подчеркнули, что этот огромный теропод занимал вершину пищевой цепочки в своей экосистеме. Его отличительными визуальными и анатомическими особенностями в игре станут сверхмощные челюсти, а также характерные, устрашающие клыки, которые отчетливо выступают по бокам пасти.

Релиз Jurassic World Evolution 3: Prehistoric East состоится 29 сентября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.