В новом трейлере Jurassic World Evolution 3 показали пситтакозавра

Компания Frontier Developments представила ещё одного динозавра, который появится в её грядущем симуляторе управления парком Юрского периода Jurassic World Evolution 3. В частности, мы увидели милого травоядного из мелового периода — пситтакозавра.

Это особенно общительный вид, который легко помещается в террариумы, включающие несколько видов. Они также привлекают гостей своей постоянной активностью и хвостовым оперением.

Jurassic World Evolution 3 выйдет на ПК (в Steam, Epic Games Store и Windows Store), PS5 и Xbox Series X|S 21 октября 2025 года. Это третья часть популярной серии управленческих симуляторов, вдохновлённых серией Jurassic World от Universal, дебютировавшей с оригинальной игрой Jurassic World Evolution в 2018 году, а затем в 2021 году выпустившей продолжение.

В этой новой игре вас ждёт целых 80 видов динозавров и новая кампания с возвращением Джеффа Голдблюма, озвучивающего доктора Яна Малкольма. Также в игре появятся новые локации, например, Япония.