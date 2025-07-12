В новом трейлере Jurassic World Evolution 3 представлена функция разведения динозавров

Недавно компания Frontier Developments представила одну из главных особенностей предстоящего симулятора управления Jurassic World Evolution 3. Вместо того, чтобы создавать динозавров в лаборатории, возможность иметь как самцов, так и самок динозавров даст вам шанс позволить природе идти своим чередом, с небольшой помощью.

Вы можете размещать гнёзда разных типов в наиболее подходящих местах, которые будут различаться в зависимости от вида, а затем ждать, пока самка не достигнет фертильного возраста. В этот момент вы можете выбрать самца и учёного, запустить программу разведения и посмотреть, какого очаровательного детёныша вам подарят Мать-природа и Отец-наука. В игре есть система физических и поведенческих черт, которые могут наследоваться детёнышами.

Jurassic World Evolution 3 была недавно представлена на Summer Game Fest и выйдет на ПК (в Steam, Epic Games Store и Windows Store), PS5 и Xbox Series X|S 21 октября.

В новой игре вас ждут целых 80 видов динозавров и новая кампания с возвращением Джеффа Голдблюма, озвучивающего доктора Яна Малкольма. Также в игре появятся новые локации, например, Япония.

Если хотите узнать больше, посмотрите ещё одно видео, представляющее один из видов, доступных в этой управленческой игре, — недавно обнаруженного локицератопса.