В новом трейлере Jurassic World Evolution 3 представлены команды управления и ветеринары

Компания Frontier Developments выпустила новый трейлер, в котором подробно описываются системы управления в Jurassic World Evolution 3, симуляторе парка динозавров. В видеоролике показаны различные специализированные команды, которыми игроки могут управлять, чтобы обеспечить эффективную и безопасную работу своих доисторических аттракционов.

В третьей части франшизы игрокам будут доступны три основных типа команд: команда технического обслуживания, рейнджеры/отловщики и мобильные ветеринары. Команда технического обслуживания отвечает за ремонт повреждённого или изношенного оборудования, включая ограждения и сооружения в вольерах динозавров, что является критически важным элементом предотвращения побегов и инцидентов в парке.

Мобильный ветеринарный отряд играет ключевую роль в поддержании здоровья животных. После назначения на пост рейнджеров эти отряды патрулируют окрестности на специализированных транспортных средствах, постоянно наблюдая за динозаврами поблизости. При этом отряды рейнджеров уделяют особое внимание комфорту животных, обеспечивая их потребности в окружающей среде.

Система безопасности также была улучшена за счёт интеграции камер наблюдения и групп захвата. При стратегическом размещении и назначении эти отряды могут быстро отреагировать на любого сбежавшего динозавра, минимизируя ущерб и безопасно возвращая животное в вольер.

Jurassic World Evolution 3 выходит 21 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.