Вышло расширение Rebirth для Jurassic World Evolution 3 - оно добавляет новые виды и совершенно новую кампанию

Компания Frontier Developments в сотрудничестве с Universal Products & Experiences выпустила дополнение Rebirth для Jurassic World Evolution 3, доступное сегодня на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Действие дополнения разворачивается до событий фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» и расширяет возможности управления парком за счёт новой кампании, четырёх новых видов динозавров и почти 400 новых объектов.

Игрокам предстоит управлять тремя секретными объектами, расположенными на острове Сен-Юбер: Главным комплексом, Древней долиной и Лабораторией на берегу реки. Три зоны используют общие экономические ресурсы и впервые вводят геотермальную энергию в качестве источника энергии, с системой, позволяющей модернизировать мощности по всему острову. Каждый объект представляет собой определённые задачи и требует различной конфигурации.

Среди основных нововведений — четыре вида динозавров, впервые показанных на большом экране: мутадон, аквилопс, титанозавр и дистортус рекс. К ним присоединяются уже имеющиеся в игре модели и скины динозавров, включая тираннозавра, спинозавра, мозазавра, кетцалькоатля, дилофозавра и велоцираптора.

Дополнение также представляет новый открытый вольер, предназначенный для содержания даже самых опасных летающих существ, таких как мутадоны, с большей зоной для полетов и беспрепятственным обзором. Что касается исследований, доступны семь новых экспериментальных характеристик, позволяющих изменять биологические особенности динозавров и их поведение по отношению к командам рейнджеров и другим видам.

Прохождение кампании стало более гибким благодаря новой системе заданий, которая позволяет выбирать, следовать ли основным миссиям для продвижения по сюжету или выполнять дополнительные задания для получения новых геномов, экспериментальных характеристик, дополнительных исследований и более сложных миссий.

Одновременно с выходом дополнения бесплатное обновление 1.3 также доступно всем владельцам Jurassic World Evolution 3. Это обновление включает в себя полуводное поведение тираннозавра, перемещения по вольерам в меловом периоде, возвращение цеарадикла из Jurassic World Evolution 2, введение портативных сигнальных ракет для транспортных средств рейнджеров, новые функции для дронов и другие улучшения.