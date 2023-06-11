Авторы серий Life is Strange и Vampyr представили приключенческую игру Jusant ©

На выставке Xbox & Bethesda Games Showcase 2023, которая практически наводнена крупными блокбастерами, нашлось кое-что и для любителей малобюджетных игр.

Jusant - это приключенческая игра от Dont'Nod Entertainment - создателей серий Life is Strange и Vampyr. Как следует из видеоролика, акцент сделан на более мультяшную графику, и мы будем следить за историей мальчика, рядом с которым всегда находится его питомец.

Нам предстоит разгадать множество головоломок и секретов, а игровой процесс - или исследование - очень напоминает Zelda, Horizon Forbidden West (хотя в этом случае мы не можем рассчитывать на такое хорошее визуальное оформление или, возможно, обширный, многопоточный сюжет) или Ken: Bridge of Spirits.

Jusant определенно появится на консолях Xbox и PC в конце 2023 года.