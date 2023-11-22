Обновление Jusant добавляет несколько новых опций доступности. Вышел хвалебный трейлер

Медитативная игра о скалолазании Jusant от Don’t Nod, запущенная в прошлом месяце среди множества крупных релизов, сразу после выхода была встречена широкой похвалой критиков и публики. После запуска разработчик выпустил новое обновление для игры, которое добавляет несколько важных опций доступности.
Эти новые опции включают в себя упрощенный режим лазания, в котором вместо триггеров используются только аналоговые джойстики, а также режим No Stamina Mode, который, как следует из названия, отключает механику выносливости. Также есть новая опция «Помощь в прыжке», новый режим «Упрощенное взаимодействие», альтернативный режим спуска, а также несколько новых опций дальтонизма и ползунков интенсивности.
Между тем, обновление также устраняет ряд ошибок и технических проблем, начиная от анимации и пользовательского интерфейса, звука и многого другого. Вы можете просмотреть полные примечания к патчу по ссылке
Разработчики также опубликовали хвалебный трейлер с положительными отзывами критиков.
Jusant доступна на PS5, Xbox Series X/S и ПК.