Приключенческая головоломка Jusant от создателей Vampyr и Life is Strange выйдет 31 октября ©

Игра-головоломка Jusant выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Microsoft Store 31 октября, сообщил разработчик DON’T NOD. Она также будет доступна в Xbox Game Pass.

Jusant — это совершенно новая игра-головоломка с альпинизмом и медитативным путешествием на вершину высокой башни. Испытайте себя в своем собственном темпе, исследуйте разные пути и разгадайте секреты ушедшей цивилизации.

Совершенствуйте свои инструменты для лазания и следите за своим счетчиком выносливости, чтобы успешно перемещаться по этой загадочной и меняющейся башне. По мере того, как вы поднимаетесь выше и оттачиваете свои навыки, вам придется выяснить, как лучше всего использовать имеющиеся в вашем распоряжении инструменты, чтобы добраться туда, куда вы хотите. Исследуйте альтернативные пути, чтобы найти подсказки о том, что здесь произошло.

Играйте в своем собственном темпе. Поднимаясь, вы встретите захватывающие дух биомы, полные флоры и фауны, в сопровождении мирного и атмосферного саундтрека. Приготовьтесь к засушливым, ветреным склонам, ищите убежище в туннелях, освещенных только биолюминесценцией, и многое другое.

Встречайте загадочного Балласта. Это существо будет сопровождать вас на протяжении всего путешествия, пробуждая природу на вашем пути и помогая найти подсказки, которые помогут вам собрать воедино прошлое башни и достичь вершины.