Создатели Vampyr и Life is Strange показали 30 минут геймплея своего нового проекта - Jusant ©

Опытная команда разработчиков из студии DON'T NOD, которая успела прославиться благодаря серии Life is Strange, Remember Me, Vampyr и другим проектам, провела подробную демонстрацию своего следующего проекта. Прямо сейчас они работают над притягательной экшен-головоломкой Jusant с медитативной атмосферой. Новая публикация DON'T NOD позволяет оценить особенности игрового процесса в 30-минутном геймплее проекта.

Ведущий дизайнер DON'T NOD Софиан Сахеб вместе с тестировщиком Батистом Квинкиса показали свое одного из участков Jusant, а также поделились некоторыми мыслями о создании такого проекта. По заверениям разработчиков, их проект станет совершенно новой интерпретацией жанра головоломки. Jusant будет сосредоточена на медитативном приключении, которое тесно переплетено с постоянным покорением огромной башни с помощью альпинистских инструментов. Игрокам предстоит преодолеть множество испытаний, найти собственный путь к вершине и открыть тайны этого сооружения.

Jusant обещает выйти уже в этом года на ПК и консолях. Опробовать необычную экшен-головоломку можно уже сейчас с помощью демоверсии в Steam.