Фильм по мотивам Just Cause получил сценариста и движется к полноценному производству

Адаптация Just Cause наконец-то делает шаг вперед. Как сообщает TheWrap, сценаристом фильма станет Аарон Рабин, известный по работе над сериалом «Джек Райан». В режиссерском кресле — Анхель Мануэль Сото («Синий Жук»), что обещает проекту зрелищность и динамику.

Фильм по мотивам культовой серии экшенов от Square Enix и Avalanche Studios обсуждается с 2010 года. В 2015 году рассматривалась адаптация Just Cause 3, а в 2017-м на роль Рико Родригеса планировали Джейсона Момоа, но проект застопорился. Теперь же, похоже, фильм наконец-то получил новый импульс.

Сюжет пока держится в секрете, но игры Just Cause всегда предлагали безумный экшен в открытом мире, где Рико борется с коррумпированными режимами. Последняя игра серии, Just Cause 4, вышла в 2018 году и получила смешанные отзывы.

С добавлением сценариста и активной работой Сото фильм может выйти раньше, чем ожидалось.