ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Just Cause 22.09.2006
Экшен, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
7.9 653 оценки

Фильм по мотивам Just Cause получил сценариста и движется к полноценному производству

butcher69
Новости

Адаптация Just Cause наконец-то делает шаг вперед. Как сообщает TheWrap, сценаристом фильма станет Аарон Рабин, известный по работе над сериалом «Джек Райан». В режиссерском кресле — Анхель Мануэль Сото («Синий Жук»), что обещает проекту зрелищность и динамику.

Фильм по мотивам культовой серии экшенов от Square Enix и Avalanche Studios обсуждается с 2010 года. В 2015 году рассматривалась адаптация Just Cause 3, а в 2017-м на роль Рико Родригеса планировали Джейсона Момоа, но проект застопорился. Теперь же, похоже, фильм наконец-то получил новый импульс.

Сюжет пока держится в секрете, но игры Just Cause всегда предлагали безумный экшен в открытом мире, где Рико борется с коррумпированными режимами. Последняя игра серии, Just Cause 4, вышла в 2018 году и получила смешанные отзывы.

С добавлением сценариста и активной работой Сото фильм может выйти раньше, чем ожидалось.

2
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Генерал Анатолий

Пахнет кассовым провалом (прямо бинго, экранизация не самой известной игры, непопулярный жанр, долгое производство, режиссер уже с большим провалом)

1
Илья_Казаков_93

Вот тоже самое хотел написать. Ведь вся серия на любителя.

Вон прошлогодний фильм по более известной игре Borderlands и то не окупился 😭

1
Пользователь ВКонтакте

Синий жук? Это вроде один из провалов дц. Какая там зрелищность // Александр Ковалёв

1