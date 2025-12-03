Для Just Cause 3 вышел мод Unlimited Edition, вносящий множество улучшений

Моддер Luke JC выпустил мод, который обязательно понравится всем поклонникам Just Cause 3. Этот мод вносит множество изменений и доработок в игру.

Если говорить более подробно, Just Cause 3 Unlimited Edition вносит множество изменений в игровой процесс. Например, он увеличивает дальность захвата на 50%. Увеличивает время автоматического выравнивания камеры в вингсьюте и добавляет меню появления на экран паузы. Возвращены ранее неиспользуемые полицейские функции. Ракеты для вингсьюта из бавариума теперь работают аналогично Just Cause 4.

Многие движения Рико были улучшены. Он больше не будет случайно использовать захват, промахиваясь в воздухе. Вы также можете стоять на транспортных средствах под более крутыми углами, не падая. Вингсьют стал быстрее и проще в управлении, а воздушный тормоз работает лучше. Вы заметите лучшую манёвренность как с вингсьютом, так и с парашютом. Прыжки с парашютом также стали быстрее, а Рико теперь лучше контролирует ситуацию в воздухе и прыгает выше в зависимости от своей скорости.

Все основные персонажи появляются вне миссий. Вы даже можете вызвать большинство из них в свою машину, прокатиться и поохотиться на злодеев. Теперь вы можете найти всевозможную технику Чёрной Руки, припаркованную на их базах Лакримы, а эксклюзивные зоны для миссий теперь активны и доступны в свободном режиме.

Смена локаций теперь происходит гораздо плавнее. Вы больше не будете так часто замечать города и базы в низком разрешении вдали. Высококачественные деревья также видны с гораздо большего расстояния, а двухмерные деревья теперь практически незаметны. Также был увеличен бюджет моделей игры, что исправило редкую проблему, из-за которой объекты исчезали, когда на экране было слишком много событий.

В общей сложности внесено более 200 исправлений и изменений. Вы также найдёте 60 новых транспортных средств и 25 новых видов оружия.

Скачать мод можно по ссылке выше прямо с нашего сайта или через торрент.