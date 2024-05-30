Фильму по приключенческому экшену Just Cause быть: режиссёром назначен Анхель Мануэль Сото

Подконтрольный диктатору остров - идеальная песочница для вас. Множество постов, промышленных объектов так и ждут вашего вторжения. В вашем арсенале достаточно много вооружения, сильно выделяется крюк, способный поднять вас почти на любую высоту.

Ваши методы ограниченны вашей фантазией. Правильно воспользуетесь оборудованием и угоните истребитель на лету. Или же тихо обнесите территорию взрывчаткой. Что делать выбирать только вам!