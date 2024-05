Фильму по приключенческому экшену Just Cause быть: режиссёром назначен Анхель Мануэль Сото

Фильм, основанный на видеоигровой франшизе Just Cause, находился в разработке уже много лет, но он вернулся в нужное русло под руководством нового режиссера. Анхель Мануэль Сото («Синий жук») будет руководить адаптацией для Universal Pictures, а продюсерами станут Дэвид Литч («Быстрее пули», «Каскадёры») и Келли МакКормик.

Universal ухватилась за эту идею, поскольку компания рассматривает проект, как часть растущей волны адаптаций видеоигр, которые, похоже, вытесняют жанр супергероев в прокате. Только в 2023 году студия получила кассовые хиты «The Super Mario Bros. Movie» и «Five Nights at Freddy’s», собравшие в мировом прокате более 1,4 млрд и 290 млн долларов соответственно. Учитывая достаточно большую популярность серии Just Cause (в начале этого года выяснилось, что продажи Just Cause 3 превысили 10 млн копий), становится понятно, почему же было принято решение экранизировать похождения Рико Родригеса.