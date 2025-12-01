Just Cause 3, одной из лучших игр серии, исполняется 10 лет

2015 год стал ещё одним памятным годом, ознаменованным выходом множества отличных игр. Одной из них стала Just Cause 3, которая значительно подняла планку веселья и экшена по сравнению с двумя предыдущими играми, вложив в неё массу фантазии, чтобы подарить игрокам бездумный и захватывающий опыт. Just Cause 3 впервые вышла 1 декабря 2015 года.
Десять лет спустя, ощущение динамики Just Cause 3 всё ещё трудно превзойти. Mad Max от той же студии сочетает радостный автомобильный хаос с разочаровывающе рутинным действием пешком. Франшиза Far Cry предлагает похожий игровой цикл, но ему не хватает той искры воздействия на игрока, которая делает Just Cause 3 такой особенной.
Хотя франшиза Just Cause уже некоторое время затихла, неудержимая ярость, которую подарила третья часть, продолжает пленять любителей экшена.
Жаль, четвертую скатили в посредственность и вторичность
Да все они однообразное калище))
Познакомился с серией со 2 части.
3 прошел всю вдоль и поперек. Оч нравилась.
А вот 4 не осилил. Чуть полетал в торнадо и удалил. Наискучнейшая игра
Да 3 часть была крутая . Вообще не хватает таких игр
Ты хотел сказать пустых с однотипными квестами
Первая игра которую я купил по предзаказу..
её тогда все оплёвывали и её тогда по скидки за 150 р. продавали
Ну по скидке продавали позже, причём заметно, а я купил по предзаказу потому что мне нравились первые две, учитывая что первую я прошёл на ПС2 где она была упрощённой графически.
Жаль финал недоделанный вышел. Это хорошо видно по качеству лвл дизайна самого большого острова на карте и общей скомконости сюжета к концу.
Видимо к концу разработчики бюджет закончился.
всё что можно прошёл в 3-й части, но чаще смотрел видео как она идёт на пк с оперативой 12-16 гигов(тогда у меня было 8 гигов) или с более мощным процессором
Лучшая часть серии по факту середнячок
Just Cause 3 - прошел полностью, и был очень удивлен, как быстро они сделали Just Cause 4. Но я не думал, что все будет так плохо... Я прошел и ее, и технически, лор не закончен, и стоит ожидать финальную часть. И если будет продолжение, то надеюсь не таким кальным как Just Cause 4
Все части однообразное и скучное калище! Не знаю что там людям нравится в этих поделках))