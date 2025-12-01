Just Cause 3, одной из лучших игр серии, исполняется 10 лет

2015 год стал ещё одним памятным годом, ознаменованным выходом множества отличных игр. Одной из них стала Just Cause 3, которая значительно подняла планку веселья и экшена по сравнению с двумя предыдущими играми, вложив в неё массу фантазии, чтобы подарить игрокам бездумный и захватывающий опыт. Just Cause 3 впервые вышла 1 декабря 2015 года.

Десять лет спустя, ощущение динамики Just Cause 3 всё ещё трудно превзойти. Mad Max от той же студии сочетает радостный автомобильный хаос с разочаровывающе рутинным действием пешком. Франшиза Far Cry предлагает похожий игровой цикл, но ему не хватает той искры воздействия на игрока, которая делает Just Cause 3 такой особенной.

Хотя франшиза Just Cause уже некоторое время затихла, неудержимая ярость, которую подарила третья часть, продолжает пленять любителей экшена.