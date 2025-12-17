ЧАТ ИГРЫ
Just Cause 3 01.12.2015
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Открытый мир
8.3 2 693 оценки

Неожиданно: Square Enix удалила защиту Denuvo из Just Cause 3 - спустя 10 лет после релиза

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, сегодня компания Square Enix неожиданно выпустила обновление, в котором удалила защиту Denuvo из Just Cause 3.

Примечательно, что Just Cause 3 вышла в далёком 2015 году и была одной из первых игр, в которой начала использоваться защита Denuvo. Размер exe-файла после удаления Denuvo уменьшился на 73 МБ. Последняя версия игры со всеми DLC уже давно взломана группой CPY, но удаление Denuvo должно позитивно сказаться на скорости загрузок в игре, а так же на совместимости с будущими версиями Windows.

Кроме того, это означает, что Square Enix однажды может удалить Denuvo и из других своих старых игр, таких как: Final Fantasy 15, Marvel's Guardians of the Galaxy, Life is Strange 2, Just Cause 4 и других проектов. Из свежих игр Square Enix стабильно удаляет Denuvo уже спустя полгода-год после релиза игры, но защита ранних проектов, судя по всему, имеет гораздо большие временные рамки.

SexualHarassmentPanda
22
chaospaladin

Вот минимум на столько и должны ставить Денуво во все игры, а лучше как Юбисофт - навсегда

19
Беккер5443

ну ты блин приколист фиговый 😤😤😤😤😤😤

2
Simondemon

Да пусть ставят) кому хочется поиграть, всё равно найдут, как не платить фулл прайс💁

1
Arkadiy Artemenko

Рака горла тебе навсегда

ZAUSA
но удаление Denuvo должно позитивно сказаться на загрузках в игре и совместимости с будущими версиями Windows.

Наконец-то хейтеры Denuvo могут поиграть.

8
Simondemon

Хейтеры денувы ее уже прошли пару раз как минимум)) но ты можешь поунижаться перед корпорациями и купить))

2
Прошли игру до того, как стать хейтерами Denuvo, и даже на FPS не смотрели.)))

Punisher1

Пора.

7
djava

Лицензирование этой шняги превышает итоговую стоимость, учитывая, что большинство покупает на распродаже за копейки)

6
jax baron

хвала войсу - пошла двежуха

6
Твой сосед стучит

А причём тут voices38? Это не благодаря ему. Сама игра была взломана давно. Просто, почему то вдруг решили спустя 10 лет снять защиту или забыли.

Беккер5443

вот такой и срок как например 10 лет защите пипец.

Беккер5443 Твой сосед стучит

скорее забили.

FairUlu

Куплена по скидке. Ждёт своих часов.

4
Лев Левин

Ну хорошо.

3
Беккер5443

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍

3
kotasha

все же не вечная лицензия, да за каждую копию издатель должен платить, ну и серия js

2
