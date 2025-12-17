Неожиданно: Square Enix удалила защиту Denuvo из Just Cause 3 - спустя 10 лет после релиза

Как стало известно, сегодня компания Square Enix неожиданно выпустила обновление, в котором удалила защиту Denuvo из Just Cause 3.

Примечательно, что Just Cause 3 вышла в далёком 2015 году и была одной из первых игр, в которой начала использоваться защита Denuvo. Размер exe-файла после удаления Denuvo уменьшился на 73 МБ. Последняя версия игры со всеми DLC уже давно взломана группой CPY, но удаление Denuvo должно позитивно сказаться на скорости загрузок в игре, а так же на совместимости с будущими версиями Windows.

Кроме того, это означает, что Square Enix однажды может удалить Denuvo и из других своих старых игр, таких как: Final Fantasy 15, Marvel's Guardians of the Galaxy, Life is Strange 2, Just Cause 4 и других проектов. Из свежих игр Square Enix стабильно удаляет Denuvo уже спустя полгода-год после релиза игры, но защита ранних проектов, судя по всему, имеет гораздо большие временные рамки.