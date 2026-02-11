ЧАТ ИГРЫ
Just Cause 3 01.12.2015
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Открытый мир
8.3 2 710 оценок

Новый мод для Just Cause 3 добавляет NVIDIA DLSS, HDR и исправляет проблемы

monk70 monk70

Моддер Filippo Tarpini выпустил новый мод для Just Cause 3, добавляющий поддержку NVIDIA DLSS и HDR. Just Cause 3 вышла в 2015 году и выглядела потрясающе на ПК. К настоящему времени большинство ПК-систем должны запускать её без проблем. Тем не менее, благодаря DLSS, теперь можно получить лучшее сглаживание и лучшее качество изображения.

Just Cause 3 "Мод Luma - улучшение графики: DLSS, HDR и исправление визуальных багов"

Этот мод добавляет тональное отображение HDR с улучшенными целевыми параметрами рендеринга. Таким образом, в Just Cause 3 теперь будет меньше полос. Кроме того, он улучшает автоматическую экспозицию, которая часто вызывала мерцание.

Даже в разрешении 4K в Just Cause 3 наблюдалось очень сильное мерцание и алиасинг. Но теперь, благодаря DLSS, можно улучшить всё изображение. Владельцы высокопроизводительных видеокарт NVIDIA RTX также смогут использовать DLAA для достижения наилучшего качества изображения.

Стоит также отметить, что мод исправляет проблему, затрагивавшую анизотропный фильтр. По какой-то странной причине 16xAF не применялся ко многим поверхностям. Но теперь, благодаря этому моду, 16xAF работает так, как и должен. Кроме того, мод исправляет проблему с размытием в движении, на которую влияла частота кадров игры.

Вы можете скачать мод по ссылке выше.

30
9
Комментарии:  9
rei_nyasha

жаль серию убили фанаты гта

7
SamoGon170

Фанаты тут не причём, убивают игры обычно не к месту прогрессивные решения.

4
D4GoldenHour

Убили сами разрабы. 4 часть на любителя вышла, а ещё там куча графических багов до сих пор не исправленные.

1
antiRed

зачем? если она идет на ведрах

3
Listoman

Сглажка в игре паршивая)

8
barabear

Длаа очевидно...

D4GoldenHour

В игре рябь на всех краях, не завезли там хорошего сглаживания. Теперь даже интересно, как DLSS 4 улучшит качество.

3
AndreyStalker

Там основная проблема это утечка оперативной памяти. Думал это пофиксили....

The Path to Yourself

Любители мыльца рады будут 🤣🤣🤣

А игра без всякого масштабирования работает отлично 👌