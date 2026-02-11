Новый мод для Just Cause 3 добавляет NVIDIA DLSS, HDR и исправляет проблемы

Моддер Filippo Tarpini выпустил новый мод для Just Cause 3, добавляющий поддержку NVIDIA DLSS и HDR. Just Cause 3 вышла в 2015 году и выглядела потрясающе на ПК. К настоящему времени большинство ПК-систем должны запускать её без проблем. Тем не менее, благодаря DLSS, теперь можно получить лучшее сглаживание и лучшее качество изображения.

Этот мод добавляет тональное отображение HDR с улучшенными целевыми параметрами рендеринга. Таким образом, в Just Cause 3 теперь будет меньше полос. Кроме того, он улучшает автоматическую экспозицию, которая часто вызывала мерцание.

Даже в разрешении 4K в Just Cause 3 наблюдалось очень сильное мерцание и алиасинг. Но теперь, благодаря DLSS, можно улучшить всё изображение. Владельцы высокопроизводительных видеокарт NVIDIA RTX также смогут использовать DLAA для достижения наилучшего качества изображения.

Стоит также отметить, что мод исправляет проблему, затрагивавшую анизотропный фильтр. По какой-то странной причине 16xAF не применялся ко многим поверхностям. Но теперь, благодаря этому моду, 16xAF работает так, как и должен. Кроме того, мод исправляет проблему с размытием в движении, на которую влияла частота кадров игры.

Вы можете скачать мод по ссылке выше.