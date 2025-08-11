Энтузиасты работают над многопользовательским режимом для Just Cause 4

Команда моддеров, стоящая за предстоящим многопользовательским модом для Just Cause 4, поделилась новым геймплейным трейлером. Этот трейлер даст вам представление о том, чего можно ожидать от игры.
Как следует из названия, этот мод позволит вам играть в Just Cause 4 с друзьями. Однако это не кооперативный мод. Другими словами, вы не сможете пройти кампанию игры с друзьями. Вместо этого вы сможете исследовать мир и создавать задания, в которые можно играть вдвоём.
Команда планирует выпустить первую версию мода в конце этого года. Пока нет точной даты выхода.
Зачем?
Потом что могут. Их труд это самовыражение братишка, а не потому что надо))
Взрывать в компании друзей всегда веселее)))
Молодцы, но думаю окажется дохлым как и мультиплеер 3 части.
ничё когда квантум про это узнает запилит видос 3 часть мультиплеер имба
дождались