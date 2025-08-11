ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Just Cause 4 04.12.2018
Экшен, Шутер, От третьего лица, Открытый мир
7 934 оценки

Энтузиасты работают над многопользовательским режимом для Just Cause 4

monk70 monk70

Команда моддеров, стоящая за предстоящим многопользовательским модом для Just Cause 4, поделилась новым геймплейным трейлером. Этот трейлер даст вам представление о том, чего можно ожидать от игры.

Как следует из названия, этот мод позволит вам играть в Just Cause 4 с друзьями. Однако это не кооперативный мод. Другими словами, вы не сможете пройти кампанию игры с друзьями. Вместо этого вы сможете исследовать мир и создавать задания, в которые можно играть вдвоём.

Команда планирует выпустить первую версию мода в конце этого года. Пока нет точной даты выхода.

4
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Angry_Shark

Зачем?

YellowWater
Зачем?

Потом что могут. Их труд это самовыражение братишка, а не потому что надо))

TerryTrix YellowWater

Взрывать в компании друзей всегда веселее)))

JustA_NiceGuy

Молодцы, но думаю окажется дохлым как и мультиплеер 3 части.

Mundfish

ничё когда квантум про это узнает запилит видос 3 часть мультиплеер имба

Mundfish

дождались