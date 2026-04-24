Создатели Just Cause готовят неанонсированную игру с открытым миром

Студия Avalanche Studios, известная по серии Just Cause, может работать над новым крупным проектом. На это указывает свежая вакансия, опубликованная на официальном сайте компании.

Разработчики ищут старшего технического дизайнера для участия в создании «неанонсированной AAA-игры». В описании должности говорится, что специалист будет помогать команде геймплея, заниматься созданием игровых систем, сценариев событий и инструментов для разработки.

Особенно примечательно, что среди требований указана работа с системами и событиями в открытых мирах. Это косвенно подтверждает, что будущий проект студии будет относиться именно к этому жанру.

При этом в объявлении не упоминается конкретная франшиза. Поэтому пока неясно, идёт ли речь о продолжении серии Just Cause, совершенно новой игре или, возможно, о новой интеллектуальной собственности.

Avalanche Studios уже имеет большой опыт создания масштабных проектов. Помимо Just Cause, команда также работала над RAGE 2 и игрой Mad Max, которая со временем получила признание среди поклонников постапокалиптических экшенов.

Официального анонса нового проекта пока не было, однако появление вакансии может означать, что разработка находится на ранней стадии и студия постепенно расширяет команду.