Анонсирована Just Dance: Decades of Hits, которая выйдет на консолях уже 13 октября

Состоялся официальный анонс игры Just Dance: Decades of Hits; выход проекта запланирован на следующий месяц. В новой части серии будут представлены культовые композиции, охватывающие шесть десятилетий, а также совершенно новый режим приключений (Adventure Mode).

Анонсирующий трейлер был опубликован 10 сентября. Компания Ubisoft сообщила, что в игру войдут хиты, выпущенные в период с 1970-х по 2020-е годы, а релиз состоится 13 октября 2026 года на платформах Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия для Nintendo Switch 2 выйдет 10 ноября.

Ubisoft сообщает, что в игру вошли 35 композиций, охватывающих шесть десятилетий. Среди них — Bye Bye Bye группы *NSYNC, Manchild, Сабрины Карпентер, No Scrubs группы TLC и NUEVAYoL исполнителя Bad Bunny. Также в игре появился новый режим «Приключение» (Adventure Mode), призванный погрузить игроков в атмосферу, сделавшую каждое десятилетие незабываемым.

Just Dance: Decades of Hits объединяет поколения благодаря 35 культовым песням из шести разных десятилетий:

Mamma Mia — ABBA

Uptown Girl — Billy Joel

It’s Tricky — Run-DMC

No Scrubs — TLC

Wannabe — Spice Girls

Bye Bye Bye — *NSYNC

Feel Good Inc. — Gorillaz

Turn Down for What — DJ Snake и Lil Jon

Danza Kuduro — Don Omar при участии Lucenzo

Manchild — Sabrina Carpenter

NUEVAYoL — Bad Bunny

И многое другое!

В Just Dance: Decades of Hits музыка, визуальное оформление и совершенно новый режим «Приключение» созданы для того, чтобы погрузить игроков в атмосферу, сделавшую каждое десятилетие незабываемым. От танцполов эпохи фанкового диско 70-х и энергичной рок-сцены 80-х до глянцевой поп-музыки 2000-х и более поздних хитов — совершите путешествие во времени и разделите радость от встречи с культовыми моментами вместе с друзьями и семьей.

Отправляйтесь в увлекательное приключение, интересное для всех поколений. Вместе с Лирой, дочерью доктора Гигавольта, совершите веселое путешествие во времени, чтобы спасти ее отца. Исследуйте разные эпохи в шести тематических мирах, участвуйте в забавных мини-играх, открывайте эксклюзивные награды и, конечно же, танцуйте под знаковые хиты каждого десятилетия. Режим «Приключение» доступен владельцам игры Just Dance: Decades of Hits.