Авторы Sword of Justice назвали точное время запуска серверов

Разработчики опубликовали расписание глобального запуска MMORPG Sword of Justice. Игроки смогут заранее скачать клиент 5 ноября. Серверы для Европы, США и Азии откроются 7 ноября в разное время.

График запуска по МСК:

Европа (EU)

Предзагрузка и создание персонажа: 5 ноября, 18:00

5 ноября, 18:00 Запуск серверов: 7 ноября, 12:30

США (US)

Предзагрузка клиента: 5 ноября, 18:00

5 ноября, 18:00 Создание персонажа: 5 ноября, 18:30

5 ноября, 18:30 Запуск серверов: 7 ноября, 18:30

Азия (SEA)

Предзагрузка и создание персонажа: 5 ноября, 18:00

5 ноября, 18:00 Запуск серверов: 7 ноября, 6:30

Время запуска глобальной версии Sword of Justice

Sword of Justice — это MMORPG в жанре санся (xianxia) — китайское фэнтези о мастерах боевых искусств. Разработка шла четыре года, бюджет превысил $138 миллионов. Всего за месяц после релиза в Китае, игра собрала около 40 миллионов геймеров.

Одной из особенностей новинки будет продвинутая система ИИ для NPC. Неигровые персонажи запоминают действия игрока, реагируют на его выбор и взаимодействуют с окружением, создавая ощущение «живого» мира.