Justice Online TBA
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, От третьего лица
4.9 34 оценки

Авторы Sword of Justice назвали точное время запуска серверов

Разработчики опубликовали расписание глобального запуска MMORPG Sword of Justice. Игроки смогут заранее скачать клиент 5 ноября. Серверы для Европы, США и Азии откроются 7 ноября в разное время.

График запуска по МСК:

Европа (EU)

  • Предзагрузка и создание персонажа: 5 ноября, 18:00
  • Запуск серверов: 7 ноября, 12:30

США (US)

  • Предзагрузка клиента: 5 ноября, 18:00
  • Создание персонажа: 5 ноября, 18:30
  • Запуск серверов: 7 ноября, 18:30

Азия (SEA)

  • Предзагрузка и создание персонажа: 5 ноября, 18:00
  • Запуск серверов: 7 ноября, 6:30

Время запуска глобальной версии Sword of Justice

Sword of Justice — это MMORPG в жанре санся (xianxia) — китайское фэнтези о мастерах боевых искусств. Разработка шла четыре года, бюджет превысил $138 миллионов. Всего за месяц после релиза в Китае, игра собрала около 40 миллионов геймеров.

Одной из особенностей новинки будет продвинутая система ИИ для NPC. Неигровые персонажи запоминают действия игрока, реагируют на его выбор и взаимодействуют с окружением, создавая ощущение «живого» мира.

