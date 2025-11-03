Авторы Sword of Justice назвали точное время запуска серверов

Разработчики опубликовали расписание глобального запуска MMORPG Sword of Justice. Игроки смогут заранее скачать клиент 5 ноября. Серверы для Европы, США и Азии откроются 7 ноября в разное время.
График запуска по МСК:
Европа (EU)
- Предзагрузка и создание персонажа: 5 ноября, 18:00
- Запуск серверов: 7 ноября, 12:30
США (US)
- Предзагрузка клиента: 5 ноября, 18:00
- Создание персонажа: 5 ноября, 18:30
- Запуск серверов: 7 ноября, 18:30
Азия (SEA)
- Предзагрузка и создание персонажа: 5 ноября, 18:00
- Запуск серверов: 7 ноября, 6:30
Sword of Justice — это MMORPG в жанре санся (xianxia) — китайское фэнтези о мастерах боевых искусств. Разработка шла четыре года, бюджет превысил $138 миллионов. Всего за месяц после релиза в Китае, игра собрала около 40 миллионов геймеров.
Одной из особенностей новинки будет продвинутая система ИИ для NPC. Неигровые персонажи запоминают действия игрока, реагируют на его выбор и взаимодействуют с окружением, создавая ощущение «живого» мира.
