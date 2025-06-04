Китайская MMO Sword of Justice, покорившая 40 млн игроков, выйдет на Западе

NetEase анонсировала скорый выход своей MMO Sword of Justice на западный рынок. Игра в жанре санся (xianxia) — китайское фэнтези о мастерах боевых искусств — всего за месяц собрала в Китае 40 миллионов игроков. Действие разворачивается в живописном мире, вдохновленном эпохой династии Сун, с динамичной погодой и детализированными городами.
На выбор будет доступно шесть уникальных классов — от воинов с копьями до магов, управляющих стихиями. Особое внимание разработчики уделили боевой системе: в бою можно будет переключать ракурс на 360 градусов и выполнять кинематографичные комбо. Также в Sword of Justice можно будет создавать гильдии и заводить романтические отношения с NPC.
В игре будет инновационная система ИИ для NPC: благодаря интеграции нейросети DeepSeek и технологиям глубокого обучения, компьютерные персонажи получат уникальные характеры, смогут запоминать диалоги и реагировать на действия игроков. Создатели обещают регулярное обновление контента с сезонными сбросами рейтингов. Уже открыта предварительная регистрация, хотя точная дата релиза пока неизвестна.
Эта не та, где после 30 лвл, за каждый последующий ап, надо было донатить?
На Реву похожа очень сильно.