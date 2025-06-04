Китайская MMO Sword of Justice, покорившая 40 млн игроков, выйдет на Западе

NetEase анонсировала скорый выход своей MMO Sword of Justice на западный рынок. Игра в жанре санся (xianxia) — китайское фэнтези о мастерах боевых искусств — всего за месяц собрала в Китае 40 миллионов игроков. Действие разворачивается в живописном мире, вдохновленном эпохой династии Сун, с динамичной погодой и детализированными городами.

На выбор будет доступно шесть уникальных классов — от воинов с копьями до магов, управляющих стихиями. Особое внимание разработчики уделили боевой системе: в бою можно будет переключать ракурс на 360 градусов и выполнять кинематографичные комбо. Также в Sword of Justice можно будет создавать гильдии и заводить романтические отношения с NPC.

В игре будет инновационная система ИИ для NPC: благодаря интеграции нейросети DeepSeek и технологиям глубокого обучения, компьютерные персонажи получат уникальные характеры, смогут запоминать диалоги и реагировать на действия игроков. Создатели обещают регулярное обновление контента с сезонными сбросами рейтингов. Уже открыта предварительная регистрация, хотя точная дата релиза пока неизвестна.