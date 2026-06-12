От стажёров до суперзвёзд: K-pop Idol Stories: Road to Debut выйдет уже 16 июля

Издатель PQube и студия Wisageni Studio объявили дату выхода K-pop Idol Stories: Road to Debut. Симулятор жизни K-pop-идолов появится 16 июля на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и PC. Игра предлагает взглянуть на индустрию K-pop не со сцены, а из кабинета менеджера, которому предстоит провести начинающую группу через все этапы подготовки к дебюту.

В центре игрового процесса — управление карьерой девичьей группы. Игрокам предстоит подбирать участниц, составлять их расписание, распределять время между тренировками, отдыхом и работой, а также следить за финансами и моральным состоянием будущих звёзд. Разработчики подчёркивают, что чрезмерная нагрузка может привести к выгоранию, а слишком мягкий подход — к финансовым проблемам и потере прогресса.

В игре будет доступно восемь стажёров с разными характерами и навыками. Отношения между персонажами и решения менеджера напрямую влияют на развитие сюжета, открывая новые события, диалоги и концовки. Авторы также обещают случайные происшествия, вдохновлённые реалиями современной музыкальной индустрии, что должно добавить прохождению непредсказуемости.

Помимо элементов визуальной новеллы и менеджмента, K-pop Idol Stories: Road to Debut включает RPG-сражения между группами, а также набор мини-игр. Игрокам предстоит участвовать в вокальных тренировках, ритм-испытаниях и прослушиваниях новых талантов. Финальной целью станет успешный дебют коллектива с собственным стилем, фан-клубом и оригинальным альбомом.

Отдельное внимание разработчики уделили музыкальной составляющей. В проекте заявлен оригинальный саундтрек с эксклюзивными K-pop-композициями, созданными специально для игры. В сочетании с рисованной графикой и акцентом на персонажей это делает новинку одной из самых необычных управленческих симуляций этого лета, ориентированной на поклонников K-pop и сюжетных игр.