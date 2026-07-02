Анонсирована K-POP Rising: Dream to Shine - музыкальный симулятор о пути к славе K-pop-айдола

Издатель Microids и студия Old Skull Games представили K-POP Rising: Dream to Shine — симулятор с элементами ритм-игры, в котором игрокам предстоит пройти путь от начинающего артиста до мировой K-pop-звезды. Релиз состоится 5 ноября на PlayStation 5, Nintendo Switch и PC (Steam).

В центре сюжета — начинающий исполнитель, который вместе со своей подругой Новой мечтает покорить музыкальную индустрию. Игрокам предстоит тренироваться, совершенствовать вокальные и танцевальные навыки, выступать на концертах и постепенно завоевывать популярность, проходя все этапы становления современной K-pop-группы.

Авторы обещают совместить сразу несколько игровых механик. Помимо ритмических мини-игр, проект предложит глубокую кастомизацию персонажа, возможность подобрать уникальный сценический образ, управлять своей публичной репутацией и взаимодействовать с фанатским сообществом через социальные сети. По мере развития карьеры игрокам предстоит принимать решения, влияющие на популярность исполнителя и его дальнейший путь к мировой известности.

Разработчики также уделили большое внимание персонализации. Игроки смогут изменять внешность своего героя, выбирать прически, макияж, одежду и аксессуары, создавая собственный узнаваемый стиль для выступлений.

Поддерживается как одиночное прохождение, так и кооперативный режим для четырех человек, позволяющий вместе проходить музыкальные испытания и развивать карьеру виртуальной K-pop-группы.

Вместе с анонсом разработчики представили дебютный трейлер, демонстрирующий игровой процесс, систему кастомизации и первые музыкальные выступления. Выход K-POP Rising: Dream to Shine запланирован на 5 ноября 2026 года для PlayStation 5, Nintendo Switch и PC.