K-Pop Rising: Dream to Shine предлагает пройти путь от новичка до звезды корейской сцены

Издательство Microids и студия Old Skull Games выпустили K-Pop Rising: Dream to Shine — музыкальный симулятор жизни, посвящённый индустрии K-Pop. Игрокам предстоит создать собственного артиста, собрать музыкальную группу и пройти путь от первых репетиций до выступлений на крупнейших сценах.

Вместе с подругой Новой герою нужно разучивать песни и танцевальные постановки, совершенствовать вокал и чувство ритма, участвовать в музыкальных соревнованиях и привлекать новых поклонников. Можно самостоятельно настроить внешность персонажа, подобрать одежду и макияж, а также набрать участников собственной группы и развивать её сообщество в социальных сетях.

Игра поддерживает одиночное прохождение и кооператив для троих. Отдельное внимание уделено музыке: саундтрек состоит из оригинальных K-Pop-композиций, созданных специально для проекта.

K-Pop Rising: Dream to Shine вышла 5 ноября 2026 года на PlayStation 5, Nintendo Switch и PC в Steam. Другие платформы на данный момент не заявлены.